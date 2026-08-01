Люся Чеботина намекнула на роман с таинственной знаменитостью
В эфире шоу «Натальная карта» 29‑летняя исполнительница Люся Чеботина ответила на прямой вопрос ведущего Дмитрия Журавлёва о том, состоит ли она в отношениях. Люся не стала уходить от ответа: подтвердила, что встречается с мужчиной, но сразу очертила рамки допустимого — призналась, что не скрывает сам факт отношений, но не намерена называть имя партнёра. На вопрос о том, является ли её избранник публичной фигурой, Чеботина ответила с намёком: если приходится что‑то скрывать, вероятно, известность тут действительно при чём.
Артистка объяснила свою закрытость негативным опытом: однажды она открыто говорила о своих отношениях, но итог оказался неприятным. Ведущий тут же напомнил, что тот самый громкий разрыв в итоге подарил поклонникам сразу шесть хитов — эта ремарка заставила Люсю улыбнуться, но раскрывать личность нынешнего возлюбленного она по‑прежнему не стала.
После выхода интервью зрители активно принялись выдвигать версии о том, кто может быть партнёром певицы. При этом немало пользователей отнеслись к её словам скептически. В комментариях звучат разные предположения — в том числе о том, что причина молчания может быть связана не столько с известностью мужчины, сколько с его семейным положением. Среди реплик можно встретить такие: «Счастье любит тишину, если мужик женат», «Папик 100%», «Ага, молчишь, потому что содержанка у женатого или папик такого уровня, что ого».
Напомним, разговоры о личной жизни Люси Чеботиной начались ещё зимой прошлого года. Тогда стало известно, что певица несколько месяцев встречалась с певцом ЮрКиссом — они были знакомы много лет, но их роман завершился скандалом. Чеботина открыто говорила, что поведение бывшего партнёра её сильно задело, и до сих пор не готова простить ему некоторые поступки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В районе Кудринской площади в Москве произошёл взрыв
- Нарколог Казанцев перечислил основные признаки алкоголизма
- Люся Чеботина намекнула на роман с таинственной знаменитостью
- СМИ узнали, кого УЕФА хочет видеть на посту президента ФИФА
- ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
- Певица Юлия Савичева взяла паузу от социальных сетей
- После покушения состояние Андрея Черезова стабильное
- Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранены водитель и два пассажира
- С 1 сентября в России изменятся правила перевозок в такси и автобусах
- Женщина заработала тромб из-за просмотра рилсов на унитазе