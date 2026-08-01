Люся Чеботина намекнула на роман с таинственной знаменитостью

Артистка объяснила свою закрытость негативным опытом: однажды она открыто говорила о своих отношениях, но итог оказался неприятным. Ведущий тут же напомнил, что тот самый громкий разрыв в итоге подарил поклонникам сразу шесть хитов — эта ремарка заставила Люсю улыбнуться, но раскрывать личность нынешнего возлюбленного она по‑прежнему не стала.



После выхода интервью зрители активно принялись выдвигать версии о том, кто может быть партнёром певицы. При этом немало пользователей отнеслись к её словам скептически. В комментариях звучат разные предположения — в том числе о том, что причина молчания может быть связана не столько с известностью мужчины, сколько с его семейным положением. Среди реплик можно встретить такие: «Счастье любит тишину, если мужик женат», «Папик 100%», «Ага, молчишь, потому что содержанка у женатого или папик такого уровня, что ого».



Напомним, разговоры о личной жизни Люси Чеботиной начались ещё зимой прошлого года. Тогда стало известно, что певица несколько месяцев встречалась с певцом ЮрКиссом — они были знакомы много лет, но их роман завершился скандалом. Чеботина открыто говорила, что поведение бывшего партнёра её сильно задело, и до сих пор не готова простить ему некоторые поступки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

