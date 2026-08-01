В районе Кудринской площади в Москве произошёл взрыв

В центре Москвы, в районе Кудринской площади, прогремел взрыв.

В подмосковном Егорьевске три человека пострадали при взрыве газа

По данным Telegram‑канала Shot, имеются пострадавшие — информация пока предварительная.

Сейчас территорию оцепляют и ведут работы экстренные службы. Официальных комментариев по ситуации пока нет.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что в страховом полисе недостаточно прописать падение беспилотника, нужно отдельно обговаривать теракт и умышленное уничтожение имущества.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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