В районе Кудринской площади в Москве произошёл взрыв
1 августа 202620:46
Александра Веснина
В центре Москвы, в районе Кудринской площади, прогремел взрыв.
По данным Telegram‑канала Shot, имеются пострадавшие — информация пока предварительная.
Сейчас территорию оцепляют и ведут работы экстренные службы. Официальных комментариев по ситуации пока нет.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что в страховом полисе недостаточно прописать падение беспилотника, нужно отдельно обговаривать теракт и умышленное уничтожение имущества.
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