«Он меня закалил!»: Диана Арбенина подвела итоги «жесткого» 2023 года
Год был очень «жестким», но подарил мне достойных людей, а концерт на «Спартаке» стал самым ярким и жизнеутверждающим событием, сказала в эфире НСН Диана Арбенина.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в интервью НСН подвела итоги 2023 года.
Ранее Арбенина говорила НСН, что хочет начать 2024 год с пяти акустических концертов. Они пройдут в январе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани.
«Самое яркое и самое жизнеутверждающее событие года - концерт 8 июля. 30 лет (юбилей группы "Ночные снайперы" - прим. НСН) - странный возраст, но, тем не менее, он такой - либо все сделано, либо вообще ничего не сделано. Мне кажется, что мы сделали в меру и готовы идти дальше. Сейчас вышел фильм о концерте на "Спартаке", который мы смонтировали. Это было очень здорово», - сказала Арбенина.
Вместе с тем, она призналась, что год получился «жестким».
«Во всем остальном год был очень жесткий, очень жестокий, но он меня закалил. У меня появились люди, которые со мной навсегда, я знаю, что я окружена очень достойными людьми, они - мои друзья», - заключила собеседница НСН.
Эксперты индустрии ранее называли выступление «Ночных снайперов» на «Спартаке» одним из главных музыкальных событий первых 9 месяцев 2023 года. На этом выступлении побывал корреспондент НСН.
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