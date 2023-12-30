«Он меня закалил!»: Диана Арбенина подвела итоги «жесткого» 2023 года

«Самое яркое и самое жизнеутверждающее событие года - концерт 8 июля. 30 лет (юбилей группы "Ночные снайперы" - прим. НСН) - странный возраст, но, тем не менее, он такой - либо все сделано, либо вообще ничего не сделано. Мне кажется, что мы сделали в меру и готовы идти дальше. Сейчас вышел фильм о концерте на "Спартаке", который мы смонтировали. Это было очень здорово», - сказала Арбенина.

Вместе с тем, она призналась, что год получился «жестким».

«Во всем остальном год был очень жесткий, очень жестокий, но он меня закалил. У меня появились люди, которые со мной навсегда, я знаю, что я окружена очень достойными людьми, они - мои друзья», - заключила собеседница НСН.

Эксперты индустрии ранее называли выступление «Ночных снайперов» на «Спартаке» одним из главных музыкальных событий первых 9 месяцев 2023 года. На этом выступлении побывал корреспондент НСН.

