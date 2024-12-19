«Лучшее, что может произойти»: Лагучев о рождении дочери
Певец Султан Лагучев рассказал НСН, что несмотря на гастрольную занятость, смог лично присутствовать на выписке дочери в начале декабря.
Исполнитель хита «Горький вкус» Султан Лагучев, который недавно стал отцом, в беседе с корреспондентом НСН сообщил, что старается больше времени проводить с дочерью.
«Один денек мне Всевышний оставил свободным от гастрольной деятельности, чтобы я приехал на выписку своей дочки 3 декабря. Последнюю неделю я дома, ежедневно провожу время с ребенком, нянчу, смотрю за ней. Я считаю, что рождение ребенка - лучшее, что может произойти с человеком», - сказал он на Новогоднем концерте ЖАРА 2024.
В 2021 году клип заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики Султана Лагучева на песню «Горький вкус» стал самым популярным российским роликом на YouTube, его уже посмотрели 299 миллионов человек
Ранее артист также сообщил «Радиоточке НСН», что в предстоящую новогоднюю ночь выступит трижды. Все корпоративы исполнителя пройдут в Москве. При этом за год гонорар Лагучева за выступление вырос на 30%.
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