«Лучшее, что может произойти»: Лагучев о рождении дочери

«Один денек мне Всевышний оставил свободным от гастрольной деятельности, чтобы я приехал на выписку своей дочки 3 декабря. Последнюю неделю я дома, ежедневно провожу время с ребенком, нянчу, смотрю за ней. Я считаю, что рождение ребенка - лучшее, что может произойти с человеком», - сказал он на Новогоднем концерте ЖАРА 2024.

В 2021 году клип заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики Султана Лагучева на песню «Горький вкус» стал самым популярным российским роликом на YouTube, его уже посмотрели 299 миллионов человек

Ранее артист также сообщил «Радиоточке НСН», что в предстоящую новогоднюю ночь выступит трижды. Все корпоративы исполнителя пройдут в Москве. При этом за год гонорар Лагучева за выступление вырос на 30%.

