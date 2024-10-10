Крутой подтвердил выступление Леонтьева в Москве
Народный артист России Валерий Леонтьев выступит в Москве. Как сообщает Ura.ru, об этом заявил композитор Игорь Крутой.
Он отметил, что 8 и 9 ноября в столице состоятся его юбилейные концерты, в которых примут участие многие популярные артисты.
«И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», - подтвердил Крутой.
Ранее певец Валерий Леонтьев объявил, что навсегда уходит со сцены, так как жанр, в котором он работает, «не терпит дряхлости». Концертный директор артиста Борис Чигирев отметил, что никаких прощальных туров по этому поводу проводить не планируется, сообщает «Свободная пресса».
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