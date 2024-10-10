Крутой подтвердил выступление Леонтьева в Москве

Он отметил, что 8 и 9 ноября в столице состоятся его юбилейные концерты, в которых примут участие многие популярные артисты.

«И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», - подтвердил Крутой.

Ранее певец Валерий Леонтьев объявил, что навсегда уходит со сцены, так как жанр, в котором он работает, «не терпит дряхлости». Концертный директор артиста Борис Чигирев отметил, что никаких прощальных туров по этому поводу проводить не планируется, сообщает «Свободная пресса».