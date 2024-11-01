«Любимая тема!»: Басков и Серега сняли «социальный» клип про мошенников
Николай Басков рассказал корреспонденту НСН, что клип на песню «Криминальное чтиво» призван защитить людей от мошенников.
Народный артист России Николай Басков раскрыл корреспонденту НСН детали клипа на песню с рэпером Серегой (Сергей Пархоменко). Совместный трек Баскова и Сереги под названием «Криминальное чтиво» был представлен на музыкальных площадках 27 сентября. Клип, по словам исполнителей, ожидается уже «на днях».
«Когда мы встретились в первый раз, Серега мне сказал, что написал для нас песню, а я ответил, что мечтой моей жизни было спеть дуэт с ним. Это так неоднозначно, так неожиданно, так круто! Он мне принес десять разных песен для дуэта…Я думаю, что получился классный дуэт, всем зайдет клип, который выходит на днях. Клип особенный, завтра-послезавтра уже увидите. Мы сделали клип на очень любимую всеми тему… Любовь? Нет, мошенники!», - рассказал Басков на закрытой презентации от HiFi-стриминга Звук.
Басков отметил, что звезды – это обычные люди с долгами и ипотеками… Он признался, что и сам сталкивался с мошенниками.
«Я сам лично сталкивался с мошенничеством, меня тоже разыгрывали. Мы хотим, чтобы все были счастливы, чтобы люди не доверяли, когда их пытаются развести. Звезды в жизни тоже обычные люди – с долгами, с ипотеками… Ипотеку свою я, например, не закрыл еще, очень большая. Я жду, когда будет Прощеное воскресенье, может, мне ее простят», - пошутил артист.
Серега же добавил, что клип станет настоящей «социальной рекламой». До этого он рассказал корреспонденту НСН, что Басков проиграл ему дуэт в карты.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Басков мог бы заменить певца Филиппа Киркорова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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