«Любимая тема!»: Басков и Серега сняли «социальный» клип про мошенников

«Когда мы встретились в первый раз, Серега мне сказал, что написал для нас песню, а я ответил, что мечтой моей жизни было спеть дуэт с ним. Это так неоднозначно, так неожиданно, так круто! Он мне принес десять разных песен для дуэта…Я думаю, что получился классный дуэт, всем зайдет клип, который выходит на днях. Клип особенный, завтра-послезавтра уже увидите. Мы сделали клип на очень любимую всеми тему… Любовь? Нет, мошенники!», - рассказал Басков на закрытой презентации от HiFi-стриминга Звук.

Басков отметил, что звезды – это обычные люди с долгами и ипотеками… Он признался, что и сам сталкивался с мошенниками.

«Я сам лично сталкивался с мошенничеством, меня тоже разыгрывали. Мы хотим, чтобы все были счастливы, чтобы люди не доверяли, когда их пытаются развести. Звезды в жизни тоже обычные люди – с долгами, с ипотеками… Ипотеку свою я, например, не закрыл еще, очень большая. Я жду, когда будет Прощеное воскресенье, может, мне ее простят», - пошутил артист.

Серега же добавил, что клип станет настоящей «социальной рекламой». До этого он рассказал корреспонденту НСН, что Басков проиграл ему дуэт в карты.



Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Басков мог бы заменить певца Филиппа Киркорова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

