«Пусть отмечают другие»: Рэпер ST рассказал о своем отношении к Хэллоуину
Российский музыкант в беседе с НСН поделился мнением о праздновании Хэллоуина и важности традиционных праздников.
Рэпер ST (Александр Степанов) в интервью НСН высказал свое мнение о праздновании Хэллоуина в России. Он признался, что никогда не отмечал этот праздник и считает, что в российской культуре есть более важные традиции, такие как Масленица и Пасха.
«В детстве мы не знали о Хэллоуине. У нас были свои праздники. Я не против, если мои дети придут в костюме Халка. Просто у меня есть другие заботы, чем отмечать Хэллоуин», — отметил артист.
Отвечая на вопрос о возможном переименовании Хэллоуина в Ночь русских сказок, ST выразил сомнения.
«Нужно найти отдельный день для Ночи русских сказок. Пусть те, кто хочет отмечать Хэллоуин, делают это. У нас живут люди, в том числе которые выбрали нашу страну, переехав сюда из тех же самых Соединенных Штатов. Они могут отмечать Хэллоуин, это их праздник», — подчеркнул он.
Рэп-музыкант призвал не переименовывать чужие праздники и сосредоточиться на развитии собственных традиций.
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