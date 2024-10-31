«Пусть отмечают другие»: Рэпер ST рассказал о своем отношении к Хэллоуину

Рэпер ST (Александр Степанов) в интервью НСН высказал свое мнение о праздновании Хэллоуина в России. Он признался, что никогда не отмечал этот праздник и считает, что в российской культуре есть более важные традиции, такие как Масленица и Пасха.

«В детстве мы не знали о Хэллоуине. У нас были свои праздники. Я не против, если мои дети придут в костюме Халка. Просто у меня есть другие заботы, чем отмечать Хэллоуин», — отметил артист.