Юрий Лоза: Арбенина со мной не разговаривает
Певец и композитор Юрий Лоза признался, что лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не разговаривает с ним. Об этом музыкант рассказал в беседе с MK.ru.
«Нет, она со мной не разговаривает», — заявил Лоза, отвечая на вопрос, спел бы он с Арбениной.
Музыкант поделился, что однажды пришел взять у лидера «Ночных снайперов» разрешение на публикацию стихотворения в своей книге. Арбенина дала разрешение, Лоза опубликовал и прокомментировал произведение.
«С тех пор Диана со мной не разговаривает — она ждала дифирамбов, а я оценил так, как считаю нужным», — рассказал певец.
Между тем Диана Арбенина заявила, что в 2024 году «Ночные снайперы» планируют выпустить новый альбом «Улисс», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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