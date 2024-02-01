Юрий Лоза: Арбенина со мной не разговаривает

«Нет, она со мной не разговаривает», — заявил Лоза, отвечая на вопрос, спел бы он с Арбениной.

Музыкант поделился, что однажды пришел взять у лидера «Ночных снайперов» разрешение на публикацию стихотворения в своей книге. Арбенина дала разрешение, Лоза опубликовал и прокомментировал произведение.

«С тех пор Диана со мной не разговаривает — она ждала дифирамбов, а я оценил так, как считаю нужным», — рассказал певец.

Между тем Диана Арбенина заявила, что в 2024 году «Ночные снайперы» планируют выпустить новый альбом «Улисс», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

