Лоза попросил Тиму Белорусских сменить гражданство
Российский певец и композитор в эфире НСН заявил о недопустимости представления РФ на «Евровидении» иностранцами.
Продюсер Игорь Крутой предложил отправить на международный конкурс «Евровидение» от России певца Тиму Белорусских. 21-летний Тимофей (настоящее имя Тимы Белорусских) является гражданином Белоруссии. В связи с чем певец и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН предложил молодому исполнителю хитов «Витаминка» и «Незабудка» сменить гражданство.
«Если китайцам сказать, что на какой-то конкурс от Китая поедет не китаец, это значит обидеть их кровным образом. Если американцам сказать, что их страну будет представлять не американец, то они скажут: «Вы что с ума сошли? У вас с головой что-то? У нас в Америке полно талантов, чтобы мы, к примеру, француза отправляли представлять нашу страну». Ни в одной стране мира, в которой есть все, не придет в головы использовать чужие таланты для того, чтобы представлять страну. Если он [Тима Белорусских] победит, то куда он повезет [награду] – в Белоруссию или в Россию? Если он, например, сменит российское гражданство и будет представлять Россию, то это будет нормально. Хотя, думаю, в такой большой, сильной, мощной и талантливой стране можно найти своих представителей», - сказал Юрий Лоза.
Игорь Крутой, в свою очередь, подчеркнул, что отмечает Тиму Белорусских «с позиции прямого эфира и живого исполнения», но при этом, не желает «сильно в эти игры влезать».
Ранее НСН сообщала, что представитель от России на "Евровидение-2020", которое пройдет в Нидерландах, будет выступать в первом полуфинале. Жеребьевка прошла в городе Роттердам в конце января 2020 года. Порядковые номера участников станут известны тогда, когда будет предоставлены все конкурсные композиции. В первый полуфинал попали также певцы из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Литвы и др.
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