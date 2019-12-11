Билан отказался петь на шоу «Евровидения» из-за участия Лазарева

Как сообщает портал Oikotimes со ссылкой на организаторов концерта, исполнитель разорвал контракт, возмутившись тем, что он будет не единственным представителем России.

Отмечается, что на концерт также заявлен певец Сергей Лазарев. Кроме того, Билана не устроило, что его имя на афише было напечатано слишком мелким шрифтом.

В октябре Билан обмолвился, что не против поучаствовать в «Евровидении» в третий раз. Резко против этой идеи в эфире НСН выступил продюсер Иосиф Пригожин. Он призвал певца не рассматривать себя как олимпийского чемпиона, который спустя много лет снова пытается завоевать золотую медаль.

