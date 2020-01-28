Российский исполнитель выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Как передает агентство, это стало результатом жеребьевки, которая прошла в городе Роттердам во вторник. Порядковые номера участников станут известны тогда, когда будет предоставлены все конкурсные композиции. В первый полуфинал попали также певцы из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Литвы и др. Всего в Евровидении в этом году будет 41 стран-участниц.

Конкурс будет проходить с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девиз 65-го по счету Евровидения такой: "Откройся!". Нидерланды принимают Евровидение в 2020 году, так как в 2019 году победителем стал представитель этой страны Дункан Лоуренс.

Ранее Дима Билан отказался от выступления на шоу звезд "Евровидения" в Амстердаме.







