Лоза предложил изменить текст российского гимна
Музыкант Юрий Лоза в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» заявил, что нынешний текст государственного гимна России слишком описательный и абстрактный, поэтому его сложно запомнить.
По его мнению, следует переписать текст гимна, чтобы слова шли из сердца, лично от человека, который бы «пелся искренне».
Он привел в пример песню «Широка страна моя родная» и предложил переписать текст российского гимна.
«Я бы взял 10 хороших текстовиков хороших и предложил бы написать им гимн, но без личного авторства... чтобы никто конкретно ни за что не отвечал и не стучал себя в грудь, что это он придумал», - подчеркнул певец.
Ранее Лоза раскритиковал группу «Би-2» за срыв концерта в Омске из-за баннера с символом Z, пишут «Известия».
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