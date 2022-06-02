Лоза предложил изменить текст российского гимна

По его мнению, следует переписать текст гимна, чтобы слова шли из сердца, лично от человека, который бы «пелся искренне».

Он привел в пример песню «Широка страна моя родная» и предложил переписать текст российского гимна.

«Я бы взял 10 хороших текстовиков хороших и предложил бы написать им гимн, но без личного авторства... чтобы никто конкретно ни за что не отвечал и не стучал себя в грудь, что это он придумал», - подчеркнул певец.

Ранее Лоза раскритиковал группу «Би-2» за срыв концерта в Омске из-за баннера с символом Z, пишут «Известия».

