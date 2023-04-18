Лоза поддержал предложение удалить «антироссийские песни» с онлайн-платформ

Музыкант Юрий Лоза поддержал предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева удалить «антироссийские песни» с онлайн-платформ, сообщает РИА Новости.

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Накануне Гусев выступил с призывом удалить «антироссийские песни» с российских стриминговых сервисов.

По словам Лозы, во всем мире власти противодействуют размещению «вредного» контента в целях защиты.

Ранее певец в интервью «Радиоточке НСН» похвалил Вику Цыганову за песню о ЧВК «Вагнер».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Мамонтов
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