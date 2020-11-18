Лоза подал в суд на Сергея Шнурова

Музыкант Юрий Лоза подал в суд на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Иск о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы, сообщает издание «Московский комсомолец».

Сообщается, что поводом стало стихотворение Шнурова, размещенное в инстаграме, в котором он высмеял получение музыкантом благодарности от президента России Владимира Путина.

Шнуров отреагировал на объявленную Лозе благодарность от президента РФ

Ранее в беседе с НСН Юрий Лоза заявил, что его не тревожат оскорбления Шнурова.

«Ну как это можно назвать стихотворением? Вот «Я помню чудное мгновение…» – это стихотворение. А то, что написал Шнуров – это что-то другое. Неужели вы думаете, я буду отвечать на это? Это ниже моего достоинства – обращать внимание на эту ерунду. Если бы это было произведение искусства – я бы еще каким-то образом отреагировал», - заявил он.

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ФОТО: www.peoples.ru
ТЕГИ:СудСергей ШнуровЮрий Лоза
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