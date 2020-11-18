Лоза подал в суд на Сергея Шнурова

Ранее в беседе с НСН Юрий Лоза заявил, что его не тревожат оскорбления Шнурова.

«Ну как это можно назвать стихотворением? Вот «Я помню чудное мгновение…» – это стихотворение. А то, что написал Шнуров – это что-то другое. Неужели вы думаете, я буду отвечать на это? Это ниже моего достоинства – обращать внимание на эту ерунду. Если бы это было произведение искусства – я бы еще каким-то образом отреагировал», - заявил он.

