Шнуров отреагировал на объявленную Лозе благодарность от президента РФ

По словам лидера «Ленинграда», Лоза комментирует «всё и подряд» и нет в стране «нынче мнения круче».

«Он даст фору и единороссу,

Объяснит так, что каждый поймёт.

Он эксперт по любому вопросу,

Самый главный в стране говномёт», - иронизирует Шнуров относительно «критичности» взгляда Лозы по каждому вопросу.

Ранее президент России подписал распоряжение, в котором объявил благодарность профессионалам, внесшим значимый вклад в развитие России в различных сферах. Документ 15 октября был опубликован на официальном сайте правовых актов. В список вошел и автор «Плота» Юрий Лоза, мнение которого по разным аспектам жизни стало популярным в сети благодаря своеобразному взгляду музыканта.

