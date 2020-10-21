Шнуров отреагировал на объявленную Лозе благодарность от президента РФ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал объявленную президентом РФ благодарность музыканту Юрию Лозе «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

«Юрий наш, как и Крым тоже Рашен.
На кривой не подъедешь козе.
Даже Путин и тот ошарашен,
Объявил благодарность Лозе!» - написал Шнуров на своей странице в instagram.

Юрий Лоза получил благодарность от Путина

По словам лидера «Ленинграда», Лоза комментирует «всё и подряд» и нет в стране «нынче мнения круче».

«Он даст фору и единороссу,
Объяснит так, что каждый поймёт.
Он эксперт по любому вопросу,
Самый главный в стране говномёт», - иронизирует Шнуров относительно «критичности» взгляда Лозы по каждому вопросу.

Ранее президент России подписал распоряжение, в котором объявил благодарность профессионалам, внесшим значимый вклад в развитие России в различных сферах. Документ 15 октября был опубликован на официальном сайте правовых актов. В список вошел и автор «Плота» Юрий Лоза, мнение которого по разным аспектам жизни стало популярным в сети благодаря своеобразному взгляду музыканта.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Юрий ЛозаСергей Шнуров
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