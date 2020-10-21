Лоза: У Шнурова не хватит таланта меня опустить

Главный редактор телеканала RTVI, политик и музыкант Сергей Шнуров в среду возмутился фактом вручения государственной награды певцу и автору песен Юрию Лозе. Свое мнение Шнуров выразил в стихотворении, щедро приправленном резкими оценками и нецензурными выражениями.

Музыкант Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что его не тревожат оскорбления Шнурова, поэтому он отправляет их обратно.

«Ну как это можно назвать стихотворением? Вот «Я помню чудное мгновение…» – это стихотворение. А то, что написал Шнуров – это что-то другое. Неужели вы думаете, я буду отвечать на это? Это ниже моего достоинства – обращать внимание на эту ерунду. Если бы это было произведение искусства – я бы еще каким-то образом отреагировал. Если бы Шнуров сделал хоть что-нибудь! Потому что вокального мастерства у него нет, мелодии нет, поэзии нет! А что там есть? Маты и оскорбления Лозы? А почему я должен отвечать на оскорбления? Как говорил Будда, если вы не принимаете оскорбления, они остаются у оскорбляющего. Шнур их мне отправил в виде определенной посылки. Я их не принял. Значит, они остались у него», - заметил он.