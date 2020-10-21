Лоза: У Шнурова не хватит таланта меня опустить
Музыкант Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что не принимает оскорбления от «бездарностей».
Главный редактор телеканала RTVI, политик и музыкант Сергей Шнуров в среду возмутился фактом вручения государственной награды певцу и автору песен Юрию Лозе. Свое мнение Шнуров выразил в стихотворении, щедро приправленном резкими оценками и нецензурными выражениями.
Музыкант Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что его не тревожат оскорбления Шнурова, поэтому он отправляет их обратно.
«Ну как это можно назвать стихотворением? Вот «Я помню чудное мгновение…» – это стихотворение. А то, что написал Шнуров – это что-то другое. Неужели вы думаете, я буду отвечать на это? Это ниже моего достоинства – обращать внимание на эту ерунду. Если бы это было произведение искусства – я бы еще каким-то образом отреагировал. Если бы Шнуров сделал хоть что-нибудь! Потому что вокального мастерства у него нет, мелодии нет, поэзии нет! А что там есть? Маты и оскорбления Лозы? А почему я должен отвечать на оскорбления? Как говорил Будда, если вы не принимаете оскорбления, они остаются у оскорбляющего. Шнур их мне отправил в виде определенной посылки. Я их не принял. Значит, они остались у него», - заметил он.
Лоза предположил, что все его злопыхатели просто завидуют ему, так как никто из них не способен написать такое произведение, как он - например, «Плот».
«Реагировать на всякую ерунду – не хватит никаких нервов. У меня столько разных злопыхателей, столько всякого негатива идет – в основном от бездарностей. Они же не могут написать «Плот». Поэтому им всем хочется меня опустить до своего уровня. У них не получается. Они даже обидеть не могут. Не хватает таланта», - добавил Лоза.
15 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил благодарность музыканту Юрию Лозе. В тексте документа, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов, говорится, что композитор и автор ставших хитами песен отмечен «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
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