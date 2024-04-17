Кира Прошутинская: Алла Пугачева не может вернуться в Россию из-за семьи

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва не может вернуться в Россию из-за своей семьи, рассказала её подруга, телеведущая Кира Прошутинская в интервью газете «Комсомольская правда».

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По словам телеведущей, отъезд примадонны совсем не вызов и не позиция, а лишь желание сохранить свою семью.

Прошутинская вспомнила, как Пугачева недавно сказала ей грустно: «Я там, где моя семья».

«Она всегда пела только о любви. Но, самое главное, Алла полностью отдает ее тому, кого любит, жертвуя всем», - подчеркнула телеведущая.

Ранее Пугачева объяснила, почему не высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЭмиграцияРоссияПевицаАлла Пугачева

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