Louna написали песню о начале геноцида армян

Группа Louna представила песню «Незабудка», речь в которой идет о событиях весны 1915 года, послуживших началу геноцида армян. Артисты говорят, что этот исторический факт все еще недостаточно широко освящен и не признается рядом стран.

Своей песней музыканты стремились отдать дань памяти жертвам трагических событий и еще раз обратить внимание на генетическую боль Армении.

Как рассказал бас-гитарист Louna и автор текста Виталий Демиденко, он начал замечать символ Незабудки на машинах и дверях магазинов, стал интересоваться его значением. «И обнаружил в интернете настолько душераздирающие факты той трагедии, что они уже не смогли оставить меня равнодушным после прочитанного и увиденного», - передает слова артиста InterMedia.

Ранее группа Louna выпустила свой первый акустический альбом.

