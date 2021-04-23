Louna написали песню о начале геноцида армян
Группа Louna представила песню «Незабудка», речь в которой идет о событиях весны 1915 года, послуживших началу геноцида армян. Артисты говорят, что этот исторический факт все еще недостаточно широко освящен и не признается рядом стран.
Своей песней музыканты стремились отдать дань памяти жертвам трагических событий и еще раз обратить внимание на генетическую боль Армении.
Как рассказал бас-гитарист Louna и автор текста Виталий Демиденко, он начал замечать символ Незабудки на машинах и дверях магазинов, стал интересоваться его значением. «И обнаружил в интернете настолько душераздирающие факты той трагедии, что они уже не смогли оставить меня равнодушным после прочитанного и увиденного», - передает слова артиста InterMedia.
Ранее группа Louna выпустила свой первый акустический альбом.
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