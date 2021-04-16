«Небанальная акустика». Louna о своем новом альбоме

Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян в интервью НСН рассказала о своем новом альбоме. 

Группа Louna сегодня выпустила новый альбом «Обратная сторона». Пластинка стала первой в истории коллектива акустическим лонгплеем.

Как рассказала лидер группы Лусинэ Геворкян Telegram-каналу «Радиоточка НСН», этот альбом привычной акустикой назвать нельзя.

«Этот альбом мы решили записать после того, как сделали и отыграли несколько концертов новой акустической программы уже с участием нашего нового гитариста. Это, конечно, не банальная акустика, не та акустика, к которой многие привыкли в традиционном понимании, это скорее ремиксы, акустко-электрнные версии наших песен, как старых, так и с нового альбома», - отметила она.

По ее словам, пока концерт-презентацию нового альбома группа играть не планирует.

«Мы пока ездим с презентацией нашего другого альбома «Начало нового круга», как только с ним закончим, то в каких-то городах, где будет уместна акустическая программа, мы ее отыграем»,-добавила Геворкян.

В акустический альбом «Обратная сторона» вошло 13 треков, пластинка уже доступна на всех цифровых площадках.

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ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой группы Louna
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыМузыка
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