«Небанальная акустика». Louna о своем новом альбоме

Группа Louna сегодня выпустила новый альбом «Обратная сторона». Пластинка стала первой в истории коллектива акустическим лонгплеем.

Как рассказала лидер группы Лусинэ Геворкян Telegram-каналу «Радиоточка НСН», этот альбом привычной акустикой назвать нельзя.

«Этот альбом мы решили записать после того, как сделали и отыграли несколько концертов новой акустической программы уже с участием нашего нового гитариста. Это, конечно, не банальная акустика, не та акустика, к которой многие привыкли в традиционном понимании, это скорее ремиксы, акустко-электрнные версии наших песен, как старых, так и с нового альбома», - отметила она.

По ее словам, пока концерт-презентацию нового альбома группа играть не планирует.

«Мы пока ездим с презентацией нашего другого альбома «Начало нового круга», как только с ним закончим, то в каких-то городах, где будет уместна акустическая программа, мы ее отыграем»,-добавила Геворкян.

В акустический альбом «Обратная сторона» вошло 13 треков, пластинка уже доступна на всех цифровых площадках.

