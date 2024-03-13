Лолита призналась, что ее тошнит от песни «На Титанике»

«Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от «Титаника» тошнит, реально», – сказала Милявская в ответ на вопрос о концертной деятельности и песнях.

Песня «На Титанике» вышла в 2016 году, войдя позднее в альбом «Раневская».

