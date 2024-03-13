Лолита призналась, что ее тошнит от песни «На Титанике»

Певица Лолита Милявская заявила, что ее тошнит от собственной песни «На Титанике». Об этом она рассказала во время пресс-завтрака «Премии МУЗ-ТВ 2024.ВОЗВРАЩЕНИЕ». Это стало ее первым появлением на публике после скандала из-за «голой вечеринки» и отмены концертов, сообщает портал «Страсти».

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«Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от «Титаника» тошнит, реально», – сказала Милявская в ответ на вопрос о концертной деятельности и песнях.

Песня «На Титанике» вышла в 2016 году, войдя позднее в альбом «Раневская».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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