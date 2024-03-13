Лолита назвала «проведением Господа» вынужденную паузу в карьере

Певица Лолита Милявская рассказала, что поддерживает общение с блогером Анастасией Ивлеевой после «голой вечеринки». На пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ она призналась, что человеческие отношения между ними не прекращались даже во время скандала.

Лолита сообщила, что общалась и с другой участницей мероприятия в клубе Mutabor журналисткой Ксенией Собчак.

«Мы очень заботливо друг к другу относимся», —цитирует News.ru певицу.

Лолита также называла шумиху из-за мероприятия Ивлеевой «проведением Господа». Она утверждает, что если бы не вынужденная пауза в карьере из-за отмены концертов, она бы уже попала в больницу. Певица убеждена, что ей просто необходим был отдых.

«Я считаю, что Бог меня правильно убрал отовсюду», — заявила она.

На этой же пресс-конференции Лолита Милявская заявила, что ее тошнит от собственной песни «На Титанике».



