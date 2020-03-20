Ещё месяц и коронавирус разорит всех российских музыкантов и продюсеров
Музыкальный обозреватель в эфире НСН рассказал о последствиях пандемии коронавируса для музыкантов.
На фоне борьбы с распространением коронавируса в России были отменены массовые мероприятия, приостановлена работа театров, концертных залов, музеев и так далее. Правительство поручило предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая налогоплательщикам в сфере культуры и спорта, чтобы снизить потери индустрий.
Музыкальный обозреватель Денис Ступников в беседе с НСН заявил о грядущей катастрофе для музыкантов, если пандемия продлится более месяца.
«Вся концертная индустрия слетела, музыканты сидят дома и выкладывают в свои соцсети вместо красивых фото с гастрольных туров сугубо бытовые сюжеты. Они пострадают очень сильно. Дисковая индустрия слетела полностью уже давно из-за интернета, и единственный источник заработка, который у них оставался – это концерты. А тут, в связи с коронавирусом, слетают концерты - их единственная кормушка. Потери у музыкантов уже есть, но если через месяц все вернется на круги своя, то какие-то концерты удастся спасти путем переноса. Если ситуация продлится более долгий срок, то ситуация будет катастрофичной», - заявил НСН Ступников.
Тем временем Минкультуры поручило учреждениям культуры подготовить онлайн-программы. Ранее в беседе с НСН Денис Ступников заявил, что группа Little Big заняла бы второе место международного песенного конкурса, если бы не отмена конкурса.
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