Ещё месяц и коронавирус разорит всех российских музыкантов и продюсеров

На фоне борьбы с распространением коронавируса в России были отменены массовые мероприятия, приостановлена работа театров, концертных залов, музеев и так далее. Правительство поручило предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая налогоплательщикам в сфере культуры и спорта, чтобы снизить потери индустрий.

Музыкальный обозреватель Денис Ступников в беседе с НСН заявил о грядущей катастрофе для музыкантов, если пандемия продлится более месяца.