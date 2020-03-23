Виктор Гусев поддержал отмену Олимпиады в Токио
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Канада и Австралия отказались от участия в Олипиаде-2020
Канада и Австралия решили не отправлять своих спортсменов в Токио на Олимпиаду-2020. Обе страны призвали Международный олимпийский комитет перенести соревнования на следующий год.
Виктор Гусев: «Совершенно с этим согласен. Нужно отменить, перенести эти Игры. Если уж страны в 80-м и 84-м годах делали это из-за глупых политических амбиций, то теперь-то уж сам Бог велел, наверное», – отмечает Виктор Гусев в беседе с НСН.
ВЦИОМ: Врачей стали считать героями нашего времени
На фоне распространения в мире и России коронавируса половина россиян стали воспринимать врачей как героев нашего времени. Таковы результаты опроса ВЦИОМ. В целом, за девять лет авторитет этой профессии вырос практически вдвое.
Виктор Гусев: «Какой бы еще вирус появился, чтобы авторитет профессии учителя вырос. Это, конечно, мрачная шутка. Но, как известно, в каждой шутке...», – комментирует он для НСН.
Стало известно, чем россияне чаще всего занимаются в самоизоляции
Большинство решили посвятить это время ремонту или давно запланированной генеральной уборке. Другие планируют досмотреть сериал или дочитать книгу. Некоторые хотят разобрать рабочую почту, написать дипломную работу или заняться фрилансом. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом Aviasales.
Виктор Гусев: «Ну что же, все это практически и обо мне. Дипломную работу писать уже только поздно, а заниматься фрилансом рано, все-таки работа еще есть. Но еще я, наверное, послушаю музыку, большая коллекция классического рока ждет своего часа», – делится спортивный комментатор со слушателями НСН.
Российские гимнасты отработали номер с туалетной бумагой
Российские гимнасты исполнили трюк с туалетной бумагой под песню группы Little Big. Ролик с таким акробатическим номером размещен на странице сборной России по спортивной гимнастике в Instagram.
Виктор Гусев: «Российские гимнасты, конечно, молодцы. Но, вы знаете, все это уже стало надоедать. И туалетная бумага, и обязательная группа Little Big. В неизбежно однообразной жизни в условиях самоизоляции не хочется, чтобы и здесь тоже было какое-то однообразие. Давайте постараемся все-таки разнообразить нашу жизнь», – говорит он НСН.
В российских магазинах можно будет расплачиваться лицом
Новый способ бесконтактной оплаты уже внедряют и тестируют крупные продуктовые сети. Работать это будет так – владельцу карты при оплате покупки достаточно будет посмотреть в камеру, установленную на кассовом аппарате, и сумма автоматически спишется со счета.
Виктор Гусев: «И причем можно будет сравнивать количество довольных и недовольных лиц. Чему социологи уже очень рады», – подытоживает Виктор Гусев в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.