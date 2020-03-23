Виктор Гусев поддержал отмену Олимпиады в Токио

Виктор Гусев: «Российские гимнасты, конечно, молодцы. Но, вы знаете, все это уже стало надоедать. И туалетная бумага, и обязательная группа Little Big. В неизбежно однообразной жизни в условиях самоизоляции не хочется, чтобы и здесь тоже было какое-то однообразие. Давайте постараемся все-таки разнообразить нашу жизнь», – говорит он НСН.

