Linkin Park, Metallica, Rammstein: Мерч каких музыкантов чаще всего покупают россияне

За год количество поштучных покупок мерча увеличилось на 139%. Лидерами по выручке от заказов стали рок‑группы: в топ‑10 вошли Linkin Park, Metallica, Rammstein, Nirvana, Queen, Depeche Mode, Coldplay, The Smiths, The Beatles и Twenty One Pilots.



Среди товаров наибольшим спросом пользуются футболки — на них приходится 56% продаж. В пятёрку самых востребованных категорий также попали худи и свитшоты (7%), головные уборы (кепки и шапки — 6%), постеры (3%) и виниловые пластинки (2%).



Параллельно растёт и интерес к самой музыке: летом 2026 года (с 1 июня по 31 августа) прослушивания рока увеличились на 27% по сравнению с весенними месяцами (с 1 марта по 31 мая). Кроме того, на 12% выросла база активной аудитории жанра. При этом летом россияне включали рок на треть чаще, чем весной.



Самой популярной рок‑композицией по числу прослушиваний стал трек «Hotel California» группы Eagles. В десятку лидеров также вошли «Smells Like Teen Spirit» (Nirvana), «We Will Rock You» (Nickelback и Queen), «Zombie» (The Cranberries), «It’s My Life» (Bon Jovi), «Du Hast» и «Engel» (Rammstein), «Californication» (Red Hot Chili Peppers), «When We Stand Together» (Nickelback).

Ранее лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскрыл НСН, что ему часто предлагали воплотить на экране историю своей жизни и группы, однако он не спешит подхватывать тренд.

