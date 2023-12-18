Роджер Уотерс заявил об опасности выступления на российском телевидении
Выступления на российском телевидении угрожают проектам западных знаменитостей, заявил в эфире телеканала «Россия 1» один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
По его словам, западные знаменитости могут подвергнуться травле за появление на российском ТВ. Такое положение вещей музыкант назвал абсурдным
Уотерс заявил, что рад возможности обратиться к россиянам.
Ранее сооснователь Pink Floyd обвинил «израильское лобби» в попытке сорвать его турне по Латинской Америке. Музыканта отказались заселить в элитные отели Аргентины и Уругвая, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru