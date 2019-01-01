Илья Черт: Хочется создавать притчи

Группа «Пилот» была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Илья Чёрт — её бессменный лидер. С 2000 года группа выступает на фестивале «Нашествие».

На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».

