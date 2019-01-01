Илья Черт: Хочется создавать притчи
Иван Чёрт рассказал о творческих планах и о том, как на них повлияла группа «Король и Шут».
Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт дал интервью в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ». Музыкант рассказал о творческих планах на будущее.
«Есть идея слегка двигаться в сторону притчевой истории. Меня на это натолкнуло творчество группы "Король и Шут ", с той лишь разницей, что мне не 17, а 47. Поэтому я не хочу писать страшные сказки на ночь для малышей, хочется создать песни на основе реальных мудрых историй, реальных людей. Такую платформу для творчества мне сейчас хочется создать для следующей пластинки».
Группа «Пилот» была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Илья Чёрт — её бессменный лидер. С 2000 года группа выступает на фестивале «Нашествие».
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
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