Лидер группы «Пилот» пойдет в таксисты, если не разрешат концерты
Большинство россиян – почти 80 процентов – не отказались бы от подработки ради дополнительного дохода или уже имеют ее. В этом случае респонденты чаще всего рассматривают работу водителем, сообщают аналитики сервиса «Работа.ру».
Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в беседе с НСН признался, что сам был готов пойти работать в такси в период режима самоизоляции из-за коронавируса.
«Друзья, я и сам порывался, честно говоря, пойти в таксисты, когда стало понятно, что концертов не будет минимум полгода. Всерьез собирался вспомнить о том, что я хороший водитель. Меня всегда привлекала подобная работа. Мало того, исторически в России работа извозчиком был самой популярной, а главное, интересной, потому что так ты знакомишься с разными людьми, слышишь немало историй, познаешь многое в жизни», – сказал он.
Кроме того, Илья Чёрт в эксклюзивном интервью НСН поддержал уличных художников, которые разрисовывают граффити панельные дома. По мнению музыканта, это украшает город и привлекает туристов.
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