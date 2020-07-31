Лидер группы «Пилот» пойдет в таксисты, если не разрешат концерты

Большинство россиян – почти 80 процентов – не отказались бы от подработки ради дополнительного дохода или уже имеют ее. В этом случае респонденты чаще всего рассматривают работу водителем, сообщают аналитики сервиса «Работа.ру».

Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в беседе с НСН признался, что сам был готов пойти работать в такси в период режима самоизоляции из-за коронавируса.

Сенатор: новый закон «об удаленке» защитит время и деньги работников

«Друзья, я и сам порывался, честно говоря, пойти в таксисты, когда стало понятно, что концертов не будет минимум полгода. Всерьез собирался вспомнить о том, что я хороший водитель. Меня всегда привлекала подобная работа. Мало того, исторически в России работа извозчиком был самой популярной, а главное, интересной, потому что так ты знакомишься с разными людьми, слышишь немало историй, познаешь многое в жизни», – сказал он.

Кроме того, Илья Чёрт в эксклюзивном интервью НСН поддержал уличных художников, которые разрисовывают граффити панельные дома. По мнению музыканта, это украшает город и привлекает туристов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ПилотРок-музыкаТаксиИлья Черт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры