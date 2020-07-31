Лидер группы «Пилот» пойдет в таксисты, если не разрешат концерты

Большинство россиян – почти 80 процентов – не отказались бы от подработки ради дополнительного дохода или уже имеют ее. В этом случае респонденты чаще всего рассматривают работу водителем, сообщают аналитики сервиса «Работа.ру».

Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в беседе с НСН признался, что сам был готов пойти работать в такси в период режима самоизоляции из-за коронавируса.