Кортнев: Хотите быть лузером? Бухайте и смотрите Соловьёва с Киселёвым!
Солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в рамках пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» дал вредные советы о том, что надо делать, чтобы не стать успешным человеком.
«Во-первых, бухать - это очень помогает от успеха, а ещё лучше - употреблять тяжёлые наркотики! Второе не знаю, где достать, а для первого наша торговая система предоставляет все возможности. Также желательно не читать книг, не смотреть умных фильмов и побольше смотреть программ Соловьёва и Киселёва, тогда Вы точно трёхнетесь и ничего в жизни ничего не добьётесь!», – сказал певец.
Ранее в эфире НСН музыкант Алексей Кортнев высказывался о политике.
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