Алексей Кортнев: В перестройку все жили надеждой
Лидер группы «Несчастный случай» о перестройке, повторение которой предсказывает глава РСПП.
Россия рискует пережить новую перестройку. С таким предупреждением выступил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Российского союза промышленников и предпринимателей. Ситуация, в которой страна находится сегодня, по мнению Александра Шохина, очень похожа на ту, которая была в СССР в середине 1980-х годов и предшествовала перестройке. Глава РСПП напомнил, что президент СССР Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста, за которой последовала программа институциональных реформ – та самая перестройка. Для выполнения задачи, поставленной Владимиром Путиным – вывести Россию в пятерку стран-лидеров по экономическому росту и выполнить требования национальных проектов – нужно проводить реальные реформы, иначе никаких итогов у страны не будет, - убежден Александр Шохин.
Между «тогда» и «сейчас» существует принципиальная разница, - заметил на это в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Тогда все жили надеждой, - сказал музыкант:
«Жилось тяжело, но все жили надеждой на перемены, на то, что в ближайшем будущем страна будет развиваться стремительно. Сейчас подобных надежд нет ни у кого. Все только ждут новых санкций, новых падений курсов, застоя в экономике и т.д. Поэтому я считаю, что у нас принципиально разные времена перестройки и сегодняшнего дня».
Как следует из слов Алексея Кортнева, переживать перестройку заново, со всем тем, что ей сопутствовало, ему бы не хотелось.
«Был разгул бандитизма полный. Я лично с этим не сталкивался, но даже мои ближайшие друзья попадали под пули, когда начинали заниматься каким-то бизнесом. Вообще, разрушение нравственных ориентиров и устоявшейся системы – это очень тяжелое испытание для общества и для каждого человека»
Будучи главой Союза промышленников и предпринимателей, Александр Шохин говорил о факторах, вызывающих беспокойство, в первую очередь, с точки зрения ведения бизнеса. Это и непредсказуемость институциональной и регуляторной среды, и необходимость радикального улучшения системы госуправления, в частности, надзорно-контрольной деятельности, и отношение правоохранительных органов к бизнесу, отсутствие веры в судебную систему как независимую и систему быстрых решений. Все это применимо не только к бизнес-среде, но и к обществу в целом, так что изменения, на которые сформирован общественный запрос – не менее глобальные, чем те, что стояли перед СССР в начале перестройки.
И они, безусловно, необходимы.
Но повторять пройденное тогда в полном объеме вряд ли кому захочется.
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