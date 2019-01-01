Алексей Кортнев: В перестройку все жили надеждой

Россия рискует пережить новую перестройку. С таким предупреждением выступил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Российского союза промышленников и предпринимателей. Ситуация, в которой страна находится сегодня, по мнению Александра Шохина, очень похожа на ту, которая была в СССР в середине 1980-х годов и предшествовала перестройке. Глава РСПП напомнил, что президент СССР Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста, за которой последовала программа институциональных реформ – та самая перестройка. Для выполнения задачи, поставленной Владимиром Путиным – вывести Россию в пятерку стран-лидеров по экономическому росту и выполнить требования национальных проектов – нужно проводить реальные реформы, иначе никаких итогов у страны не будет, - убежден Александр Шохин.

Между «тогда» и «сейчас» существует принципиальная разница, - заметил на это в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Тогда все жили надеждой, - сказал музыкант:

«Жилось тяжело, но все жили надеждой на перемены, на то, что в ближайшем будущем страна будет развиваться стремительно. Сейчас подобных надежд нет ни у кого. Все только ждут новых санкций, новых падений курсов, застоя в экономике и т.д. Поэтому я считаю, что у нас принципиально разные времена перестройки и сегодняшнего дня».

Как следует из слов Алексея Кортнева, переживать перестройку заново, со всем тем, что ей сопутствовало, ему бы не хотелось.