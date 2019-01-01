Горшенев: Работать на потеху толпе мне запрещает делать внутренний цензор

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция лидера группы «Горшенев» Алексея Горшенева. Артист дал совет своим поклонникам.

«Читайте больше, осмысляйте, что вы читаете, а не просто смотрите на буквы. Развивайтесь духовно. Нужно стремиться вытачивать свой путь и быть при этом самокритичным. Многие хотят быть успешными, но не получается. Наличие талантов и способностей - тут уж как кому Боженька дал. Я самокритичный, стараюсь не говорить больших слов, но вместе с тем есть факторы недоверия самому себе. Хотя сегодняшнему поколению, возможно, нужно именно то, что запрещает мне внутренний цензор», - предположил он.

В прошлом году на «НАШЕСТВИИ» состоялось последнее выступление группы «Кукрыниксы», после чего Алексей Горшенев приступил к работе над своим новым проектом. В этом году группа «Гошенев» дебютирует на «НАШЕСТВИИ». Команда уже выпустила несколько треков и сняла клип. В планах группы – макси-сингл.

