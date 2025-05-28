Лидер группы «Мираж» впервые рассказал о сыне и внуках
Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов впервые рассказал о своем сыне и внуках.
В беседе с «Газетой.Ru» Горбашов рассказал, что его сын, 37-летний Антон, окончил Московский институт инновационных технологий и предпринимательства. Сейчас он работает в на руководящей должности в крупном российском маркетплейсе.
Артист также рассказал об обожаемых внуках. Так, старший внук по имени Митя учится в пятом классе, а младший Федя - закончил первый. Митя занимается карате, а Федя - фортепиано.
Ранее заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова обнародовала имя избранника своей 19-летней дочери Ариадны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Волочкова опубликовала фотографию с дочерью и ее женихом. По словам балерины, она давно благословила свою дочь на брак с Никитой, однако публике представила только сейчас.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru