Волочкова раскрыла имя жениха своей 19-летней дочери Ариадны
Артистка балета и общественный деятель Анастасия Волочкова обнародовала имя избранника своей 19-летней дочери Ариадны. Об этом Заслуженная артистка РФ рассказала в своих соцсетях.
Волочкова опубликовала фотографию с дочерью и ее женихом. Они присутствовали на праздновании её дня рождения в одном из московских ресторанов. Артистке 20 января исполнилось 49 лет. В Москву на день рождения она прилетела после отдыха на Мальдивах.
Как написала в комментарии Волочкова, она давно благословила свою дочь на брак с Никитой, однако публике представила только сейчас. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», молодой человек немного старше Ариадны, он занимается бизнесом, пара планирует сыграть свадьбу предстоящим летом.
Сама дочь Волочковой, по собственному признанию, работает актрисой дубляжа – озвучивает фильмы и мультфильмы. Ариадна – дочь Анастасии Волочковой от бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина.
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