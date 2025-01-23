Волочкова раскрыла имя жениха своей 19-летней дочери Ариадны

Артистка балета и общественный деятель Анастасия Волочкова обнародовала имя избранника своей 19-летней дочери Ариадны. Об этом Заслуженная артистка РФ рассказала в своих соцсетях.

Волочкова опубликовала фотографию с дочерью и ее женихом. Они присутствовали на праздновании её дня рождения в одном из московских ресторанов. Артистке 20 января исполнилось 49 лет. В Москву на день рождения она прилетела после отдыха на Мальдивах.