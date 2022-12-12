Лидер группы «КняZz» заявил, что рок-н-ролл переживает кризис
Лидер группы «КняZz» Андрей Князев заявил, что поэзия, которая ранее была присуща русскому року, исчезла.
По его мнению, не стало таких текстов, как у Александра Башлачёва, Константина Кинчева, Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, группы «АукцЫон»
«Не стало ответвлений рок-н-ролльного искусства. Я не про всех, есть таланты, конечно, но рок-н-ролл сейчас переживает кризис. И я не знаю, с чего он будет возрождаться», — заключил музыкант.
Ранее Советский районный суд Уфы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей музыканту Юрию Шевчуку по делу о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает RT.
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