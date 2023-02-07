Выставка «Панк-Культура. Король и Шут» откроется в Москве

Экспозиция будет состоять из двух тематических залов. В первом будет рассказываться о том, что панк – это культурных феномен. Посетители увидят моду, связанную с этим музыкальным направлением, инсталляции, видео и воссозданную домашнюю студию Егора Летова.

Второй зал посвящен миру «Короля и Шута»: в декорациях замка, таверны, леса и кладбища вы узнаете о бесшабашных выступлениях в клубе Tamtam и главных альбомах группы. Здесь представлены сценические костюмы музыкантов, рукописи песен, редкие кассеты и диски, афиши и декорации сериала.

Выставка будет работать до 31 мая.

Ранее НСН сообщала, что сериал о группе «Король и Шут» выйдет на платформе «Кинопоиск» в марте. Создатели сериала говорят, что зрители увидят честную драму о дружбе, творчестве и свободы.

