Выставка «Панк-Культура. Король и Шут» откроется в Москве
Выставка «Панк-Культура. Король и Шут» откроется в Москве 2 марта в центре современного искусства «Винзавод», сообщает «Яндекс. Афиша».
Экспозиция будет состоять из двух тематических залов. В первом будет рассказываться о том, что панк – это культурных феномен. Посетители увидят моду, связанную с этим музыкальным направлением, инсталляции, видео и воссозданную домашнюю студию Егора Летова.
Второй зал посвящен миру «Короля и Шута»: в декорациях замка, таверны, леса и кладбища вы узнаете о бесшабашных выступлениях в клубе Tamtam и главных альбомах группы. Здесь представлены сценические костюмы музыкантов, рукописи песен, редкие кассеты и диски, афиши и декорации сериала.
Выставка будет работать до 31 мая.
Ранее НСН сообщала, что сериал о группе «Король и Шут» выйдет на платформе «Кинопоиск» в марте. Создатели сериала говорят, что зрители увидят честную драму о дружбе, творчестве и свободы.
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