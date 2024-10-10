Лиам Галлахер заявил, что он и Ноэл не будут давать совместных интервью

Один из фанатов написал, что отношения между братьями были весьма напряжёнными в течение многих лет и пресса во многом способствовала этой напряжённости.

«Мы не хотим давать интервью, потому что боимся, что СМИ начнут задавать нам навязчивые вопросы и пытаться выискать слабые места в наших отношениях», - ответил ему Лиам Галлахер.

Ранее рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне в 2025 году по Великобритании и Ирландии, а также США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

