Лиам Галлахер заявил, что он и Ноэл не будут давать совместных интервью
Один из основателей группы Oasis Лиам Галлахер в своих соцсетях заявил, что журналистам не стоит рассчитывать на совместное интервью с его братом Ноэлом.
Один из фанатов написал, что отношения между братьями были весьма напряжёнными в течение многих лет и пресса во многом способствовала этой напряжённости.
«Мы не хотим давать интервью, потому что боимся, что СМИ начнут задавать нам навязчивые вопросы и пытаться выискать слабые места в наших отношениях», - ответил ему Лиам Галлахер.
Ранее рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне в 2025 году по Великобритании и Ирландии, а также США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лиам Галлахер заявил, что он и Ноэл не будут давать совместных интервью
- Студентов Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистант из-за кори
- Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
- Mash: Лерчек заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста
- ФАС возмутилась высокими средними наценками на хлеб в торговых сетях РФ
- Ядерные учения НАТО начнутся 14 октября
- Суд закрыл слушания по иску Долиной о недействительности сделки по квартире
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 550 военнослужащих
- Суд отправил под арест замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха
- Экономист призвал индексировать пенсии на 2% выше официальной инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru