Лиам Галлахер рассказал, куда потратит гонорар от воссоединения Oasis
Братья Лиам и Ноэл Галлахеры получат по три млн фунтов стерлингов за каждое из 33 запланированных живых выступлений воссоединившейся группы Oasis. Об этом сообщают такие издания, как The Sun и The Standard.
По информации газет, Лиам и его невеста Дебби Гвайтер намерены потратить огромный гонорар на покупку ещё одного дома Котсуолдсе, так они очень любят этот район в графстве Глостершир в Англии и им нужна дополнительная безопасность.
Комментируя слухи, музыкант указал, что у него несколько другие планы.
«Не собираюсь покупать особняк с высоким уровнем безопасности в Котсуолдсе, больше заинтересован в покупке вигвама с высоким уровнем безопасности в Норфолке», - пошутил Лиам Галлахер в своих соцсетях.
Также он добавил, что ему совершенно непонятно, почему людей интересуют «такие вещи, как покупка звёздами домов», так как «когда в мире нищета и война, это просто бессмысленно».
Ранее группа Oasis, а также хоп-дуэт Outkast, певцы Ленни Кравиц, Оззи Осборн, Билли Айдол и Джо Кокер вошли в список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла за 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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