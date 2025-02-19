Лиам Галлахер рассказал, куда потратит гонорар от воссоединения Oasis

По информации газет, Лиам и его невеста Дебби Гвайтер намерены потратить огромный гонорар на покупку ещё одного дома Котсуолдсе, так они очень любят этот район в графстве Глостершир в Англии и им нужна дополнительная безопасность.

Комментируя слухи, музыкант указал, что у него несколько другие планы.

«Не собираюсь покупать особняк с высоким уровнем безопасности в Котсуолдсе, больше заинтересован в покупке вигвама с высоким уровнем безопасности в Норфолке», - пошутил Лиам Галлахер в своих соцсетях.

Также он добавил, что ему совершенно непонятно, почему людей интересуют «такие вещи, как покупка звёздами домов», так как «когда в мире нищета и война, это просто бессмысленно».

Ранее группа Oasis, а также хоп-дуэт Outkast, певцы Ленни Кравиц, Оззи Осборн, Билли Айдол и Джо Кокер вошли в список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла за 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

