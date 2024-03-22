Лев Лещенко допустил, что скоро может уйти со сцены

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что ему трудно даются сольные концерты, поэтому он не исключил свой скорый уход со сцены.

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По словам певца, пока он не отказывается от выступления на корпоративах и социальных концертах. Лещенко также отметил, что из предложений на социальные концерты и корпоративы выбирает наиболее интересные и те, от которых не может отказаться по причине необходимости.

«Самое главное, я работаю в студии и пишу не меньше 15-20 новых песен в год», - сказал он.

Ранее певец Филипп Киркоров сообщил, что приостанавливает концертную деятельность для подготовки шоу «Черная пантера». При этом, по словам Киркорова, его занятие телевизионными проектами не означает уход со сцены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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