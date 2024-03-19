Продюсер Рудченко: SHAMAN мог пропустить концерт в честь Крыма из-за графика

«Когда артист становится мегапопулярным, а SHAMAN сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам собеседника издания, отсутствие исполнителя в программе концерта позволит ему «не замылить глаза» зрителей, поскольку на данный момент артист участвует почти во всех патриотических мероприятиях.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Колунов предложил дополнить школьную программу по музыке современными «песнями патриотической направленности», включив в нее композиции певцов SHAMAN и Олега Газманова, передает «Радиоточка НСН».

