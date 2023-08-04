Летнюю программу Яндекс Музыки на Плюс Даче закроет камерный концерт Агутина
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин выступит 8 августа на закрытии летней программы Яндекс Музыки на Плюс Даче.
Отмечающий в этом году 55-летие музыкант представит подписчикам специальный камерный концерт, который будет отличаться минимальной дистанцией между артистом и слушателями.
Насладиться выступлением и общением с певцом также смогут слабослышащие и глухие гости, специально для которых будут работать переводчицы на русский жестовый язык.
Ожидается, что на камерном концерте Агутин исполнит много популярных композиций, в том числе «Я буду всегда с тобой», «По тебе скучают бары», «Аэропорты» и «На сиреневой луне», а в финале он оставит автограф на арт-объекте - большой зеркальной надписи «Яндекс Музыка».
«Такие камерные выступления — всегда особенная атмосфера, тёплая и душевная, как само лето. Ты видишь эмоции слушателей, ощущаешь, как они поддерживают и поют вместе с тобой», — заключил Агутин.
Ранее Агутин заявил о завершении судебного процесса против блогера из Орловской области Ильи Мамаева, который обвинил его в сатанизме и заговоре с масонами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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