Фильм-концерт Агутина вошел в список претендентов на «Латинскую Грэмми»

Российский музыкант Леонид Агутин в своём Instagram заявил, что его фильм-концерт «Cosmo Life» вошёл в лонг-лист премии «Латинская Грэмми» в категории «Лучший музыкальный фильм» (Best Long Form Music Video).

В фильм «Cosmo Life», который снял режиссёр Алексей Логвинченко, вошли материалы, снятые во время подготовки к концерту певца и кубинских музыкантов на Кафедральной площади Гаваны, а также само шоу. Прокат кинокартины стартовал в России 1 апреля.

Ранее альбом Агутина «La Vida Cosmopolita» вошёл в лонг-лист американской премии «Грэмми» в пяти номинациях.

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Фото: Пресс-служба Первого канала
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