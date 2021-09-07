Фильм-концерт Агутина вошел в список претендентов на «Латинскую Грэмми»
Российский музыкант Леонид Агутин в своём Instagram заявил, что его фильм-концерт «Cosmo Life» вошёл в лонг-лист премии «Латинская Грэмми» в категории «Лучший музыкальный фильм» (Best Long Form Music Video).
В фильм «Cosmo Life», который снял режиссёр Алексей Логвинченко, вошли материалы, снятые во время подготовки к концерту певца и кубинских музыкантов на Кафедральной площади Гаваны, а также само шоу. Прокат кинокартины стартовал в России 1 апреля.
Ранее альбом Агутина «La Vida Cosmopolita» вошёл в лонг-лист американской премии «Грэмми» в пяти номинациях.
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