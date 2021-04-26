Лещенко одобрил кавер Линдеманна на «Любимый город»

Певец Лев Лещенко одобрил версию песни «Любимый город», которую на днях представил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Лещенко отметил, что такие каверы показывают необходимость военной песни.

«Пока звучат все эти песни, пока живы ветераны-старики, у нас есть в жизни некая фантомная совесть», - приводит слова артиста «Газета. ру».

Тилль Линдеманн по собственной инициативе исполнил на русском языке песню «Любимый город», которая вошла в новый фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

