Тилль Линдеманн спел песню Марка Бернеса «Любимый город»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню на русском языке. Он исполнил песню «Любимый город» из советского фильма о Великой Отечественной войне «Истребители», которую в самой картине исполняет Марк Бернес.

Песня стала заглавной в ленте режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Как рассказал Бекмамбетова, Линдеманн сам предложил свое участие. По мнению режиссера, это связано с тем, что лидер группы Rammstein жил в ГДР, его отец часто ездил в Советский Союз, а мама пела эту песню, когда Линдеманн был ребенком. Тилль Линдеманн вырос в городе Росток, в котором Девятаев считался героем.

Премьера фильма «Девятаев» запланирована на 29 апреля 2021 года.

