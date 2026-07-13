Лепс заявил о долгах на 18 млн долларов
Народный артист РФ Григорий Лепс в интервью на YouTube-канале Эмина Агаларова рассказал, что в настоящий момент у него «примерно минус 18 млн долларов».
По словам певца, основным источником доходов для него остаётся музыка. И если бы не финансовые обязательства, то он мог бы уйти со сцены.
Отвечая на вопрос о комфортной для жизни сумме, Лепс отказался назвать конкретную цифру, указав, что люди сочтут его сумасшедшим.
«Есть сумма, но она абстрактная. Существуют такие деньги, которые дали бы мне возможность не думать о музыке и вообще ни о чем. Но с годами потребность в деньгах пропадает», — сказал исполнитель.
Он также добавил, что в старости в любом случае сможет заработать денег «на кефир, творог и кусок колбасы».
Ранее Лепс заявил, что планирует усыновить двух или даже трёх детей из детского дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Космонавт Дубров оценил вероятность встретить инопланетян
- Климат и транспорт: В каких регионах россияне чаще всего покупают недвижимость
- Евросоюз намерен ограничить доступ детей к соцсетям во всех 27 странах
- Лепс заявил о долгах на 18 млн долларов
- Аксенов: В некоторых населенных пунктах Крыма света не было более 12 дней
- Путин: Ответы РФ на удары противника будут в несколько раз мощнее
- Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана в Омурзском проливе
- СМИ: Борису Надеждину вменяют демонстрацию запрещенной символики
- «Лишь 6%»: Как китайские товары для детей вытеснили российских игроков
- Путин: Действия ВСУ создают проблемы с нефтепродуктами