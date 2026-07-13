Лепс заявил о долгах на 18 млн долларов

По словам певца, основным источником доходов для него остаётся музыка. И если бы не финансовые обязательства, то он мог бы уйти со сцены.

Отвечая на вопрос о комфортной для жизни сумме, Лепс отказался назвать конкретную цифру, указав, что люди сочтут его сумасшедшим.

«Есть сумма, но она абстрактная. Существуют такие деньги, которые дали бы мне возможность не думать о музыке и вообще ни о чем. Но с годами потребность в деньгах пропадает», — сказал исполнитель.

Он также добавил, что в старости в любом случае сможет заработать денег «на кефир, творог и кусок колбасы».

Ранее Лепс заявил, что планирует усыновить двух или даже трёх детей из детского дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

