Евросоюз намерен ограничить доступ детей к соцсетям во всех 27 странах

В частности, детям младше 13 лет предлагается разрешить пользоваться соцсетями только в течение ограниченного времени под присмотром родителей, опекунов и учителей. По мере взросления ограничения будут сниматься.

«Очевидно, что нам необходимы возрастные ограничения... Вопрос уже не в том, сталкиваются ли дети с рисками в интернете, а в том, что мы можем сделать, чтобы обеспечить детям более безопасное начало жизни в сети», — указала фон дер Ляйен.

Она добавила, что окончательный проект ограничений будет представлен в сентябре.

Ранее председатель СПЧ России Валерий Фадеев заявил, что прежде чем вводить запрет на соцсети для детей, следует изучить, что вредно, с какого возраста вредно, а что может быть полезно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

