Евросоюз намерен ограничить доступ детей к соцсетям во всех 27 странах
Евросоюз намерен ограничить доступ детей к соцсетям во всех 27 странах. Как сообщает Reuters, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила доклад двух экспертов, в которых рекомендуется «многоуровневый подход» к решению вопроса.
В частности, детям младше 13 лет предлагается разрешить пользоваться соцсетями только в течение ограниченного времени под присмотром родителей, опекунов и учителей. По мере взросления ограничения будут сниматься.
«Очевидно, что нам необходимы возрастные ограничения... Вопрос уже не в том, сталкиваются ли дети с рисками в интернете, а в том, что мы можем сделать, чтобы обеспечить детям более безопасное начало жизни в сети», — указала фон дер Ляйен.
Она добавила, что окончательный проект ограничений будет представлен в сентябре.
Ранее председатель СПЧ России Валерий Фадеев заявил, что прежде чем вводить запрет на соцсети для детей, следует изучить, что вредно, с какого возраста вредно, а что может быть полезно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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