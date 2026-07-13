Россиянам назвали продукты, отказ от которых поможет снизить вес
Для того, чтобы начать сбрасывать вес, следует исключить из рациона пищу с «пустыми калориями». Об этом «Газете.Ru» рассказал рассказал фитнес-эксперт, тренер Эмиль Халимов.
По его словам, это алкоголь, газированные напитки, колбасы и выпечка. Как отметил эксперт, это продукты, которые не дают чувства сытости.
В частности, в колбасах много соли, задерживающей воду в организме. Алкоголь тормозит восстановление мышц, а быстрые углеводы с жиром, которые имеются в булочках, круассанах и печенье, «разгоняют аппетит и провоцируют вечернее переедание».
«Самый коварный враг новичка — это жидкий сахар. Сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют... до 500 килокалорий... один большой латте с карамелью способен обнулить всю тренировку», — указал Халимов.
Он добавил, указанные продукты можно заменить водой с лимоном или чаем без сахара, желе с кусочками фруктов, а также куриной грудкой, индейкой, рыбой и яйцами.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что лишний вес не только повышает предрасположенность к инфекциям и болезням, но и оказывает дополнительную нагрузку на суставы.
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