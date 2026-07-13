Россиянам назвали продукты, отказ от которых поможет снизить вес

По его словам, это алкоголь, газированные напитки, колбасы и выпечка. Как отметил эксперт, это продукты, которые не дают чувства сытости.

В частности, в колбасах много соли, задерживающей воду в организме. Алкоголь тормозит восстановление мышц, а быстрые углеводы с жиром, которые имеются в булочках, круассанах и печенье, «разгоняют аппетит и провоцируют вечернее переедание».

«Самый коварный враг новичка — это жидкий сахар. Сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют... до 500 килокалорий... один большой латте с карамелью способен обнулить всю тренировку», — указал Халимов.

Он добавил, указанные продукты можно заменить водой с лимоном или чаем без сахара, желе с кусочками фруктов, а также куриной грудкой, индейкой, рыбой и яйцами.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что лишний вес не только повышает предрасположенность к инфекциям и болезням, но и оказывает дополнительную нагрузку на суставы.

