Россиянам объяснили, что нельзя делать перед процедурой банкротства

Она пояснила, что суд может признать такие сделки фиктивными и отказать в списании долгов, вернув имущество в конкурсную массу.

Эксперт отметила, что также в списании задолженностей может быть отказано в случае, если должник намеренно скрывал имущество или предоставлял ложную информацию.

«Банкротство — это решение, которое многие откладывают годами из-за страха потерять всё... Закон защищает самое необходимое, но часть активов действительно может уйти на погашение долгов», - подчеркнула Смагина.

Аналитик добавила, что банкротство позволяет списать долги по кредитам, займам, распискам, налогам и коммунальным платежам, а также рост штрафов и пеней по ним.

Ранее руководитель и основатель юридической компании «Юридическая сила» Юлия Сысоева заявила, что ипотечную квартиру можно сохранить при банкротстве в случае, если это единственное жильё гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

