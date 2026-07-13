Россиянам объяснили, что нельзя делать перед процедурой банкротства
Готовясь к банкротству гражданам не стоит дарить или продавать своё имущество родственникам. Об этом NEWS.ru заявила финансовый аналитик для бизнеса Наталья Смагина.
Она пояснила, что суд может признать такие сделки фиктивными и отказать в списании долгов, вернув имущество в конкурсную массу.
Эксперт отметила, что также в списании задолженностей может быть отказано в случае, если должник намеренно скрывал имущество или предоставлял ложную информацию.
«Банкротство — это решение, которое многие откладывают годами из-за страха потерять всё... Закон защищает самое необходимое, но часть активов действительно может уйти на погашение долгов», - подчеркнула Смагина.
Аналитик добавила, что банкротство позволяет списать долги по кредитам, займам, распискам, налогам и коммунальным платежам, а также рост штрафов и пеней по ним.
Ранее руководитель и основатель юридической компании «Юридическая сила» Юлия Сысоева заявила, что ипотечную квартиру можно сохранить при банкротстве в случае, если это единственное жильё гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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