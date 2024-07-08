Лепс назвал размер пенсии, при которой готов уйти со сцены

По его словам, такую сумму он желает получать на пенсии при условии, если проживет ещё 20−35 лет.

Певец, которому 16 июля исполнится 61 год, отметил, что «это скромно», да ещё и без учёта расходов.

«100 млн рублей в год... Так, просто на жизнь, на хлебушек... Это просто деньги, чтобы были. Выйти в кафе посидеть, творогу купить», - заключил Лепс.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что получает «копеечную» пенсию в размере 23 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».