Лепс назвал размер пенсии, при которой готов уйти со сцены
Народный артист РФ Григорий Лепс в эфире программы «Шоу Воли» заявил, что готов уйти со сцены за 100 млн рублей в год.
По его словам, такую сумму он желает получать на пенсии при условии, если проживет ещё 20−35 лет.
Певец, которому 16 июля исполнится 61 год, отметил, что «это скромно», да ещё и без учёта расходов.
«100 млн рублей в год... Так, просто на жизнь, на хлебушек... Это просто деньги, чтобы были. Выйти в кафе посидеть, творогу купить», - заключил Лепс.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что получает «копеечную» пенсию в размере 23 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru