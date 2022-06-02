«Это просто скотство!» Пригожин возмущен претензиями к МакSим из-за фонограммы на футболе
Осуждения певцов за «плюс» в условиях невозможности хорошего саунда являются хамством и несправедливы, сказал в эфире НСН Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему певица МакSим могла петь под фонограмму в «Лужниках» на финале Кубка России по футболу.
Ранее певица Люся Чеботина сообщила, что они с МакSим пели на матче «Спартак» - «Динамо» под фонограмму из-за того, что на огромном стадионе сложно настроить звук. После этого болельщики в соцсетях начали возмущаться тем, что их «обманули».
«Я знаю МакSим давно и, несмотря на то, что у нее не сильный голос, она всегда старается петь живьем. С одной стороны, это вызывает уважение, но с другой, - когда нет возможности это делать, этого делать нельзя. Сделал – плохо, не сделал – тоже плохо. Это просто скотство. Если не можете создать условия, не приглашайте. Нельзя издеваться на артистами и всегда быть недовольными. Подобные вещи являются хамством и несправедливы по отношению к любому артисту», - сказал Пригожин.
Он объяснил, когда артисты поют под фонограмму.
«Под фонограмму поют, когда невозможно отстроить звук. Если человек поет "плюс" при невозможности саунда, нельзя его за это осуждать. Для исполнения живьем должны быть условия. Мы все время склоняем голову перед западными исполнителями, потому что у них строго соблюдается понятие райдера. Если нет подзвучки, мониторной линии, петь невозможно живьем, потому что вы себя не услышите, эхо будет отдаваться, вы будете не знать, где вступить», - разъяснил продюсер.
По его словам, когда вместе с артистом поет 70-тысячная аудитория на стадионе, - это просто счастье.
«Весь стадион пел, народ был счастлив, футбол был красивый. Что еще нужно? Нельзя все время искать во всем подвох. Я был в шоке от количества людей на стадионе, которые пели вместе с МакSим эту песню. Это мечта любого продюсера и любого артиста, чтобы одновременно весь стадион так пел. Это счастье, я видел, как они пели каждое слово», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
29 мая в «Лужниках» состоялся финальный матч Кубка России по футболу, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. На стадион пришли около 70 тысяч человек, он был забит до отказа.
После окончания игры состоялась церемония награждения, в рамках которой певица МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты», которая очень популярна среди фанатов «Спартака». Ей подпевал весь стадион, а также многочисленные фанаты красно-белых, собравшиеся в барах.
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