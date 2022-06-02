«Это просто скотство!» Пригожин возмущен претензиями к МакSим из-за фонограммы на футболе

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему певица МакSим могла петь под фонограмму в «Лужниках» на финале Кубка России по футболу.

Ранее певица Люся Чеботина сообщила, что они с МакSим пели на матче «Спартак» - «Динамо» под фонограмму из-за того, что на огромном стадионе сложно настроить звук. После этого болельщики в соцсетях начали возмущаться тем, что их «обманули».