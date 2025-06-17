«Получает доход, как и прежде»: Лейбл Rocket Records обвинил Чеботину в клевете
Публичные просьбы Люси Чеботиной вернуть ей права на песни - это клевета, так как певица получала и продолжает получать с них доход, заявил глава лейбла Rocket Records Михаил Хавкин.
Певица Люся Чеботина не лишалась прав на собственные треки, заявил руководитель музыкального лейбла Rocket Records Михаил Хавкин, отвечая на обвинения артистки. Соответствующее заявление имеется в распоряжении НСН.
Ранее Чеботина в ходе церемонии вручения премии «МУЗ ТВ» публично обратилась у «бывшему» с просьбой «вернуть песни», которые к нему никакого отношения не имеют. Позже певица пояснила, что «на мне продолжают зарабатывать, при этом ни рубля в меня не вложив». По данными СМИ, тем самым «бывшим» является продюсер Юрий Киселев, основавший лейбл Rocket Records. Хавкин отметил, что Чеботина продолжает получать доход с песен.
«Люся Чеботина получала и продолжает получать доход с обсуждаемого музыкального контента, так как предоставила лицензию на использование прав на свои песни в рамках согласованного с ней договора. Простыми словами, лейбл не может "лишить прав" на песни и не ограничивает в возможностях использования музыкального материала», — пояснил Хавкин.
По его словам, лейбл, сотрудничавший с певицей с 2021 по 2023 год, «вкладывал собственные средства в ее развитие». Руководитель Rocket Records добавил, что заявления Чеботиной остаются на совести певицы, но могут быть расценены как клевета.
Редакция НСН обратилась за комментарием к Люсе Чеботиной. Ранее певица рассказала спецкору НСН, что ее сотрудничество с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым (трек «Лучше не будем») было спонтанным и неожиданным для обеих сторон.
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