Ранее Чеботина в ходе церемонии вручения премии «МУЗ ТВ» публично обратилась у «бывшему» с просьбой «вернуть песни», которые к нему никакого отношения не имеют. Позже певица пояснила, что «на мне продолжают зарабатывать, при этом ни рубля в меня не вложив». По данными СМИ, тем самым «бывшим» является продюсер Юрий Киселев, основавший лейбл Rocket Records. Хавкин отметил, что Чеботина продолжает получать доход с песен.

«Люся Чеботина получала и продолжает получать доход с обсуждаемого музыкального контента, так как предоставила лицензию на использование прав на свои песни в рамках согласованного с ней договора. Простыми словами, лейбл не может "лишить прав" на песни и не ограничивает в возможностях использования музыкального материала», — пояснил Хавкин.

По его словам, лейбл, сотрудничавший с певицей с 2021 по 2023 год, «вкладывал собственные средства в ее развитие». Руководитель Rocket Records добавил, что заявления Чеботиной остаются на совести певицы, но могут быть расценены как клевета.

Редакция НСН обратилась за комментарием к Люсе Чеботиной. Ранее певица рассказала спецкору НСН, что ее сотрудничество с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым (трек «Лучше не будем») было спонтанным и неожиданным для обеих сторон.

