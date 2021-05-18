«Энергичный соус» Манижи пришелся по вкусу Латвии

Артист добавил, что вокруг любого выступления на «Евровидении» часто разгораются скандалы. Кауперс пожелал Маниже не обращать на это внимания.

«Споров вокруг любого выступления происходит много, об этом не надо волноваться. В какой-то мере и это даже хорошо, значит номер и песня не оставляет людей безразличными», - добавил музыкант.

Группа Brainstorm в 2000 году заняла третье место на «Евровидение», и как признаются музыканты, 20 лет назад было проще выступать на песенном конкурсе.

«В наши времена все было проще: не было полуфиналов, все было в один вечер, перед этим было несколько репетиций, репетиций со зрителями. В принципе, это время нам запомнилось с очень светлой стороны, потому что мы более чем весело проводили время, мы были в Стокгольме больше недели. И в конце концов, занятое нами третье место и нас обрадовало, и латвийских наших слушателей», - заключил собеседник агентства.

Первый полуфинал «Евровидение» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени. Конкурсантка от России выйдет на сцену третьей, после представителей Литвы и Словении.

